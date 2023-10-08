HÜDA PAR İstanbul İl Başkanlığı Hamas'a Destek Eylemi Düzenledi

HÜDA PAR İstanbul İl Başkanlığı, Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıya destek amacıyla İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem düzenledi. Kalabalık grup, İsrail aleyhine sloganlar atarken, İsrail'in politikaları eleştirildi. HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Eşin, konuşmasında Filistinlilere desteklerini belirtti ve mücadelenin İslam ümmetiyle Haçlı siyonistler arasındaki tarihi bir devam olduğunu vurguladı.

HÜDA PAR İstanbul İl Başkanlığınca Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın İsrail'e düzenlediği saldırı dolayısıyla Filistin'e destek eylemi yapıldı.

Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan kalabalık grup, İsrail aleyhine slogan atarken "Katil İsrail Filistin'den defol", "Hamas'a selam direnişe selam", " Kudüs'ün özgürlüğü ümmetin özgürlüğüdür" yazılı pankart açtı.

Hamas'a destek verilen eylemde, İsrail'in politikaları eleştirildi.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Eşin, buradaki konuşmasında, İsrail'e karşı yürüttükleri mücadelede Filistinlilere her zaman destek olduklarını söyledi.

Eşin, yaşanan gelişmelerin güncel bir savaştan öte olduğunu belirterek, "Bu mücadele bir savaş değildir. Bu mücadele İslam ümmetiyle Haçlı siyonistler arasında tarihten günümüze gelen mücadelenin, savaşın bir devamıdır." dedi.

Filistin'de yaşananların en temelde Kudüs'ün özgürlük mücadelesi olduğunu belirten Eşin, "Kudüs 1400 yıl Müslümanların elindeyken Hristiyanı, Yahudisi, Müslümanı orada huzur içinde yaşadı. Ne zaman ki topraklar Müslümanların elinden çıktı, orada katliam, zulüm, savaş, kaos eksik olmadı. Bugün oradaki kardeşlerimiz Kudüs'ün özgürlüğü için mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.

Eylemde konsolosluk çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.