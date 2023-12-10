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HÜDA PAR: İsrail'in Gazze saldırıları yeni bir katliam sürecidir

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HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yeni bir katliam süreci olduğunu belirtti. Emiroğlu, partisinin il kongresinde konuşmasında, Filistin'deki dramın devam ettiğini ve dünya kamuoyunun tepkisinin yetersiz olduğunu ifade etti.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yunus Emiroğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırıların katliam sürecinde yeni bir evre olduğunu söyledi.

Emiroğlu, Aziziye Kültür Merkezi'nde partisinin 4. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, partide görev almanın bayrak yarışı olduğunu ifade etti.

Partisinde il kongrelerinin devam ettiğini belirten Emiroğlu, "İnşallah ay sonuna kadar Türkiye genelindeki bütün teşkilatlarımızda kongre sürecini tamamlamış olacağız." dedi.

Emiroğlu, kongrelerin coşku ve heyecanlı geçmesine karşın İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

" Filistin'de Gazze'de devam eden büyük bir dram var. Aslında bu yeni bir hadise değil. Yüz yılı aşkındır devam eden katliam ve soykırım sürecinin 7 Ekim'de başlayan yeni bir evresidir. Böyle bir ortamda halimiz hal değil. Bedenen buradayız ama ruhen, kalben Filistin'deyiz, Kudüs'teyiz, Mescid-i Aksa'dayız, Gazze'deyiz. Aşağı yukarı 65 gün oldu. Gazze ile yatıp Gazze ile kalkıyoruz. Maalesef 65 gündür ne İslam aleminden sonucu etkileyebilecek güçlü bir ses çıktı ne de 8 milyarlık insanlık aleminden bu vahşete, bu soykırıma 'dur' diyecek ses çıktı. Elbette yüreği yanan milyonlarca kardeşimiz var. Dünyanın dört bir tarafında gerek iman ehli gerekse vicdanen bu meseleden rahatsız olan milyonlarca insan var. Şu ana kadar ortaya koyduğumuz tepki, diplomatik birtakım teamüllerin ötesine maalesef geçmiyor. Kınamalardan öteye geçmiyor, geçemiyor."

Tek listeyle girilen kongrede İl Başkanlığına Mehmet Zülfi Tan seçildi.

Kaynak: AA / Politika

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