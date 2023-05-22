HÜDA PAR Genel Sekreteri Demir, Gaziantep'te gazetecilerle buluştu

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Sekreteri Şehzade Demir, Gaziantep'te gazetecilerle bir araya geldi.

14 Mayıs seçimlerinde AK Parti listesinden Gaziantep milletvekili seçilen Demir, HÜDA PAR İl Başkanlığınca düzenlenen programda gazetecilerle buluştu.

Demir, 14 Mayıs'taki seçimlerin sorunsuz yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Kentin sorunlarını TBMM'ye taşıyıp çözümü için çalışmalara yoğunlaşacağını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"HÜDA PAR'ın bu seçime çok ciddi katkı ortaya koyduğunu gördük. O nedenle CHP zihniyeti de çok ağır saldırı başlattı ve halen devam ediyor. Bunun ahlaki değerlerle ölçüşmemesi ve izah edilmemesi bizi üzüyor. Yalan ve iftiradan başka bir şey yok. CHP zihniyetini biz tanıyoruz ama 'belki bir nebze değişmiştir' diye düşünüyorduk ama hiç değişmemiş. Sadece ötekileşme ve düşmanlaştırma üzerinden çalışma yürütüldü ve halen yürütülüyor. Seçime kadar da kirli bir dil kullanmaya devam edecekler."

Temel arzularının vatandaşın özgür bir şekilde tercih yapması olduğunu belirten Demir, TBMM'de yemin edeceklerini sözlerine ekledi.

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