HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu Üyesi Oldu

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyonun üyesi olacak.

Partiden yapılan açıklamaya göre, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyonda Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, üye olarak partisini temsil edecek.

Açıklamada "Komisyonda alınacak kararların; ülkemizin birliğine, kardeşliğimizin pekişmesine ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını dileriz." ifadesine yer verildi.