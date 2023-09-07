HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul'da sel bölgelerini ziyaret etti

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İstanbul'da yaşanan sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Yapıcıoğlu, selin neden olduğu zararları yerinde gözlemleyerek, afetzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İstanbul'da yaşanan sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

HÜDA PAR'dan yapılan açıklamaya göre, Yapıcıoğlu ilk olarak sel nedeniyle su birikintileri oluşan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek, Koordinatör Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit'ten bilgi aldı.

Daha sonra ilçede selden etkilenen ev ve iş yerlerine ziyaret gerçekleştiren Yapıcıoğlu, eşyaları ve araçları suların altında kalarak zarar gören afetzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zekeriya Yapıcıoğlu, sel ve su taşkını nedeniyle maddi hasar oluşan İkitelli'deki Masko Mobilyacılar Çarşısı'na da gitti. Yapıcıoğlu, sohbet ettiği esnafın mağduriyetlerini not alarak, gerekli mercilere ileteceğini belirtti.