HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Seçim Öncesi Sakinlik Çağrısı Yaptı

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi herkesi sakin olmaya davet ederek, "Birileri sanki seçime değil de savaşa gidiyormuşuz gibi bir dil, bir üslup tutturmuş. Biz bundan şikayetçiyiz, bundan razı değiliz." dedi.

Yapıcıoğlu, Bağcılar Meydanı'nda partisinin standını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra burada partililere hitaben konuşan Yapıcıoğlu, seçime sayılı günler kaldığını ve seçimlerde sağduyulu olunması gerektiğini söyledi.

Yerel seçimlerin farklı bir atmosfere çekilmek istendiğini ileri süren Yapıcıoğlu, "Siyaset bir hizmet yarışıdır. Herkes hizmetin ne olduğunu, neler yapacağını çıksın söylesin ve milletimiz de kimi samimi görüyorsa, kimin daimi hizmet edeceğine inanıyorsa onu desteklesin." diye konuştu.

Seçimlerde insanları kutuplaştırıp, halkı kin ve nefrete sürükleyenlerin halka kötülük yaptığını belirten Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Birileri sanki seçime değil de savaşa gidiyormuşuz gibi bir dil, bir üslup tutturmuş. Biz bundan şikayetçiyiz, bundan razı değiliz. Bunun olmaması gerektiğini söyledik, söylüyoruz ve bu üslup değişinceye kadar da bunu söylemeye devam edeceğiz. Kim, oylarını üç beş arttırmak için ya da bulundukları makamlarda kalıcı olabilmek için, orayı terk etmemek için bu milletin evlatlarını birbirine kışkırtıyorsa, birbirleriyle çatıştırmak için onları kutuplaştırıyorsa o millete kötülük yapıyor. Ondan ne millete, ne memlekete bir hayır gelir."

Yapıcıoğlu, HÜDA PAR ile belediyeciliğin farklı bir noktaya geleceğini savundu. Yerel seçimlerde, partisinin sandıktan başarılı çıkması halinde yapacaklarını da anlatan Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"HÜDA PAR belediyeciliğinde bizim önemsediğimiz, vatandaşlarımız için rahat çeşitli sosyal projelerimiz var. Çalışan kadınlar için, ev hanımı anneler için, gençler için, bakıma muhtaç yaşayan ve engelliler için çok güzel projelerimiz var, inşallah bu projeleri hayata geçireceğiz. Mesela diyoruz ki HÜDA PAR'ın belediye başkanlığını aldığı yerlerde inşallah hiç kimse açlıktan dolayı dilenmeyecek. Hiç kimse evsiz olduğu için sokakta kalmayacak. Kuracağımız AŞ evleri ve şefkat elleriyle yardıma muhtaç kimsesizlere kol kanat gereceğiz. Onlara aile sıcaklığı yerler yapıp o insanlarımızın bakımını ve ihtiyaçlarını üstleneceğiz inşallah."

Yapıcıoğlu, konuşmasının ardından partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.