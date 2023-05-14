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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "Sandıktan ne çıkarsa çıksın herkesin bunu olgunlukla karşılaması gerekir"

Politika Haberleri

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "Sandıktan ne çıkarsa çıksın herkesin bunu olgunlukla karşılaması gerekir" HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Neticede sandıktan ne çıkarsa çıksın herkesin bunu olgunlukla karşılaması gerekir.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "Sandıktan ne çıkarsa çıksın herkesin bunu olgunlukla karşılaması gerekir"

İSTANBUL - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Neticede sandıktan ne çıkarsa çıksın herkesin bunu olgunlukla karşılaması gerekir. Sonuçlar milletimizin huzuruna, refahına, birliğine, ülkemize inşallah tam bağımsız bir yol için en hayırlı şey neyse o sandıktan çıkacaktır" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, oyunu İstanbul Başakşehir'de Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda kullandı. Sabah saatlerinde parti yöneticileriyle birlikte okula gelen Yapıcıoğlu, vatandaşlarla selamlaşarak, oyunu 1250 nolu sandıkta kullandı. Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklama yapan Yapıcıoğlu, "Memleketimize, milletimize hayırlı olsun. İnşallah bu seçim kazasız belasız bir şekilde sonuçlanır, vatandaşımızın iradesi, milletimizin iradesi sağlıklı bir şekilde sandığa yansır. Malum gergin bir seçim süreci geçirdik. Özellikle kullanılan dilden çok şikayet ettik. Şükür ki o sert üslup tabana yansımadı. İnşallah bu saatten sonra da yansımaz. Neticede sandıktan ne çıkarsa çıksın herkesin bunu olgunlukla karşılaması gerekir. Sonuçlar milletimizin huzuruna, refahına, birliğine, ülkemize inşallah tam bağımsız bir yol için en hayırlı şey neyse o sandıktan çıkacaktır" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Politika

Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul Politika Haberler

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