HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Mersin'de partililere saldırıya tepki Açıklaması

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Mersin'de partisinin seçim standı görevlilerine saldırıya ilişkin, "Bu saldırılar 14 Mayıs seçimleriyle ilgili tavrımızın doğruluğunu teyit etmiştir.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Mersin'de partisinin seçim standı görevlilerine saldırıya ilişkin, "Bu saldırılar 14 Mayıs seçimleriyle ilgili tavrımızın doğruluğunu teyit etmiştir. Bu faşist zihniyetin kökü kazınıncaya kadar hürriyet ve adalet mücadelemiz sürecek." ifadelerini kullandı.

Yapıcıoğlu, yazılı açıklamasında, "heybelerinde millete hizmet adına bir şey bulunmayanların, çapsızlıkları konuşulmasın diye partilerini hedef gösterdiğini" belirtti.

Mersin'de partisinin seçim bürosuna 5 gün önce de el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendiğini anımsatan Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün de tanıtım standında görevli gençlerimize silahla ve bıçakla saldırdılar, 3 kardeşimizi yaraladılar. Acil şifalar diliyorum. Bu saldırılar 14 Mayıs seçimleriyle ilgili tavrımızın doğruluğunu teyit etmiştir. Bu faşist zihniyetin kökü kazınıncaya kadar hürriyet ve adalet mücadelemiz sürecek. Emperyalistlere, kuklalarına ve kiralık katillerine boyun eğmeyeceğiz."