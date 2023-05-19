HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kurtlar Vadisi'nde rol almış! O sahne yeniden gündem oldu
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Şu sıralar siyaset sahnesinde isminden sıklıkla söz ettiren HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisindeki sahnesi yıllar sonra yeniden gündem oldu.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun yıllar evvel Kurtlar Vadisi dizisinin devamı niteliğinde olan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Memduh karakterini canlandırdığı ortaya çıktı. Türk televizyon tarihine damga vuran dizide Yapıcıoğlu'nun rol aldığı sahne yıllar sonra yeniden gündem oldu.
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