HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kurtlar Vadisi'nde rol almış! O sahne yeniden gündem oldu

Şu sıralar siyaset sahnesinde isminden sıklıkla söz ettiren HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisindeki sahnesi yıllar sonra yeniden gündem oldu.