HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ziyaret etti

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Gelecek Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Yapıcıoğlu, görüşmenin ardından parti genel merkezinden ayrıldı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

