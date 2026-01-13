HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ziyaret etti
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.
Gelecek Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.
Yapıcıoğlu, görüşmenin ardından parti genel merkezinden ayrıldı.
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Politika