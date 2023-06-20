HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Arnavutköy Erzurumlular Derneği'ne teşekkür ziyaretinde bulundu

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçim öncesi başlattığı ziyaretlerine devam ediyor. Yapıcıoğlu, Arnavutköy Erzurumlular Derneği'ni ziyaret ederek dernek başkanı ve üyeleriyle görüştü ve seçim sonrası da ziyaretlerine devam edeceklerini belirtti.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Arnavutköy Erzurumlular Derneğine teşekkür ziyaretinde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre Yapıcıoğlu, 14 Mayıs seçimlerinden önce başlattığı ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Eşin ve İstanbul İl Başkanı İsa Güvendik ile Arnavutköy Erzurumlular Derneğini ziyaret eden Yapıcıoğlu, dernek başkanı Rıfat Aba, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleriyle görüştü.

Yapıcıoğlu buradaki konuşmasında, seçimden önce gittikleri kardeşlerine seçimden sonra da gitme niyetinde olduklarını kaydetti.

Parti olarak daha fazla çalışacaklarını söyleyen Yapıcıoğlu, "Hatta seçimler yaklaştığında birkaç defa arkadaşlarımız 'Az kaldı, bitecek.' diye konuşuyorlardı. Onlara, 'Bu daha fragman, asıl film, asıl iş seçimden sonra başlıyor.' dedim. Seçim çalışmalarında iyi terledik, iyi yorulduk, iyi koştuk ama seçimden sonra yükümüzün ağırlaşacağını da biliyorduk. Daha fazla koşmamız, daha fazla yorulmamız, daha fazla insana dokunmamız gerekecek." ifadelerini kullandı.