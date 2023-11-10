HÜDA PAR Gençlik Kolları Filistinliler için bisiklet turu düzenledi

BİNGÖL'de Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Gençlik Kolları üyeleri, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinliler için bisiklet turu düzenledi.

HÜDA PAR Gençlik Kolları üyelerince, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinliler için bisiklet turu düzenlendi. Hacı Hıdır Cami önünden başlayan tur, Genç Caddesi'ndeki Gazze'ye destek çadırında son buldu. HÜDA PAR Gençlik Kolları İl Başkanı Yusuf Doğru, Filistin'de Gazze'de yapılan katliamın üzerinden günler geçmesine rağmen hala acısı yüreğimizde tazeliğini korumaktadır. Dünyanın gözü önünde yapılan bu katliama karşı sesiz kalmamak ve duyarsız olmamak içindir. Hiçbir şey olmamış gibi devam edemez ve rahatımıza bakamayız. Her gün binlerce çocuğun katledildiği moloz ve beton yığınına dönmüş Gazze için gıda, sağlık yardımında bulunacağımız gibi bu alçakça saldırıya destek veren şirket ve markaları da elbette boykota tabi tutacağız dedi.(DHA)