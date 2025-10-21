Haberler

HÜDA PAR'dan Kredi Yükleri ve Aile Kurumuna Dikkat Çekildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Meclis'te yaptığı açıklamada, vatandaşların üzerindeki yüksek faiz yüklerinin kaldırılmasını ve borç yapılandırmalarının gelir düzeyine göre düzenlenmesini talep etti. Ayrıca, aile kurumunun korunması gerektiğine vurgu yaptı.

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarına ilişkin "Vatandaşın üzerindeki faiz yükü silinmeli, borç yapılandırmaları gelir düzeyleriyle orantılı şekilde yeniden düzenlenmelidir." dedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bankalar tarafından vatandaşlara gelirlerinin çok üzerinde kredi ve kart limiti sunulduğunu söyledi.

Bireysel kredi borçlarının son bir yılda yüzde 48 artışla 5 trilyon 173 milyar liraya ulaştığını anlatan Ramanlı, "Bireysel kredi kullanan kişi sayısı 42 milyonu aşarak neredeyse her iki vatandaştan biri finans kuruluşlarına borçlanır hale gelmiştir. Kişi başına düşen ortalama borç miktarı 120 bin lirayı aşmıştır. Yüksek enflasyon, düşük alım gücü ve yetersiz gelir artışları vatandaşları geçinmek için kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarına yöneltmektedir. Ancak gelir düzeyinin çok üzerinde tanımlanan limitler, ödeme günlerinde asgari tutarları dahi ödeyemeyen milyonlarca vatandaşı yüksek faiz sarmalına hapsetmiştir." sözlerini sarf etti.

"Vatandaşın üzerindeki faiz yükü silinmeli, borç yapılandırmaları gelir düzeyleriyle orantılı şekilde yeniden düzenlenmelidir" diyen Ramanlı, "Finans kurumlarının keyfi kredi politikaları denetim altına alınmalı, faize değil, üretime dayalı bir ekonomik düzen yeniden inşa edilmelidir. Adil bir ekonomik sistemin temeli insanı borçla değil, üretimle güçlendiren bir yapıdır." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda evlenme oranının düştüğünü, boşanmaların ise ciddi biçimde arttığını aktaran Ramanlı, "2024 yılında Türkiye'de 187 bin 343 çift boşanmıştır. Bu durum aile kurumunun ciddi bir tehdit altında olduğunu göstermektedir. Aileyi ve gençliği korumak, yalnızca bugünü değil geleceği de güvence altına almaktadır. Bu nedenle aile kurumunu tehdit eden her türlü sapkın akım ve faaliyetle daha etkin bir şekilde mücadele edilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

HÜDA PAR'lı Ramanlı, cuma namazının çalışma saatlerine denk geldiği zamanlarda çalışanların bu ibadeti yapmakta sıkıntılar yaşadığını ifade ederek, "Hem çalışanların hem de öğrencilerin dini bir vecibe olan cuma namazını kolaylıkla eda etmeleri gerekir. İbadetlerini eda etmelerine imkan tanıyacak yasal bir düzenlemenin yapılması şarttır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Yeni bir Yassıada Çetesi kurmak istediğini ilan etti

Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı! AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Trabzonspor 131 hafta sonra bir ilkin peşinde

Tüm gözler bu maçta! Süper Lig'de 131 hafta sonra bir ilk yaşanabilir
Bomba gibi iddia! Talisca Fenerbahçe'den ayrılacak

Fener'den gidiyor! İşte yeni adresi
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
Xabi Alonso, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı göklere çıkardı

Bir milli oyuncumuzu daha gözüne kestirdi: Geleceğin yıldızı olacak
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum

"82'nci il KKTC olmalı" çıkışına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum
Hindistan'da şoke eden olay: 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu

24 Trans birey, deterjan içerek toplu intihar girişiminde bulundu
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.