HÜDA PAR'dan Kredi Yükleri ve Aile Kurumuna Dikkat Çekildi

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarına ilişkin "Vatandaşın üzerindeki faiz yükü silinmeli, borç yapılandırmaları gelir düzeyleriyle orantılı şekilde yeniden düzenlenmelidir." dedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bankalar tarafından vatandaşlara gelirlerinin çok üzerinde kredi ve kart limiti sunulduğunu söyledi.

Bireysel kredi borçlarının son bir yılda yüzde 48 artışla 5 trilyon 173 milyar liraya ulaştığını anlatan Ramanlı, "Bireysel kredi kullanan kişi sayısı 42 milyonu aşarak neredeyse her iki vatandaştan biri finans kuruluşlarına borçlanır hale gelmiştir. Kişi başına düşen ortalama borç miktarı 120 bin lirayı aşmıştır. Yüksek enflasyon, düşük alım gücü ve yetersiz gelir artışları vatandaşları geçinmek için kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarına yöneltmektedir. Ancak gelir düzeyinin çok üzerinde tanımlanan limitler, ödeme günlerinde asgari tutarları dahi ödeyemeyen milyonlarca vatandaşı yüksek faiz sarmalına hapsetmiştir." sözlerini sarf etti.

"Vatandaşın üzerindeki faiz yükü silinmeli, borç yapılandırmaları gelir düzeyleriyle orantılı şekilde yeniden düzenlenmelidir" diyen Ramanlı, "Finans kurumlarının keyfi kredi politikaları denetim altına alınmalı, faize değil, üretime dayalı bir ekonomik düzen yeniden inşa edilmelidir. Adil bir ekonomik sistemin temeli insanı borçla değil, üretimle güçlendiren bir yapıdır." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda evlenme oranının düştüğünü, boşanmaların ise ciddi biçimde arttığını aktaran Ramanlı, "2024 yılında Türkiye'de 187 bin 343 çift boşanmıştır. Bu durum aile kurumunun ciddi bir tehdit altında olduğunu göstermektedir. Aileyi ve gençliği korumak, yalnızca bugünü değil geleceği de güvence altına almaktadır. Bu nedenle aile kurumunu tehdit eden her türlü sapkın akım ve faaliyetle daha etkin bir şekilde mücadele edilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

HÜDA PAR'lı Ramanlı, cuma namazının çalışma saatlerine denk geldiği zamanlarda çalışanların bu ibadeti yapmakta sıkıntılar yaşadığını ifade ederek, "Hem çalışanların hem de öğrencilerin dini bir vecibe olan cuma namazını kolaylıkla eda etmeleri gerekir. İbadetlerini eda etmelerine imkan tanıyacak yasal bir düzenlemenin yapılması şarttır." şeklinde konuştu.