HÜDA PAR'dan Gelir Vergisi ve Temel İhtiyaçlar Üzerine Eleştiriler

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, "Gelir vergisi dilimleri adil şekilde güncellenmeli." dedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumunun haziran ayı enflasyon oranını yıllık yüzde 35,05 olarak açıkladığını anımsattı.

Benzin ve motorine zam yapıldığını belirten Ramanlı, "Bu zamlar, demirbaş zam olarak adlandırılmakta, akaryakıt fiyatları uluslararası piyasalarda düşse dahi geri alınmamaktadır. Dolaylı vergilerle halkın sırtına yük bindirilmesi kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Temel ihtiyaçların vergiye konu edilmemesi gerektiğini söyleyen Ramanlı, "Gelir vergisi dilimleri adil şekilde güncellenmeli." diye konuştu.

Ramanlı, doğal gaz, su ve elektrik hizmetlerinin kamusal hizmet alanları olduğunu dile getirerek, "En düşük gelir grubuna yönelik ücretsiz ya da indirimli tarifeler acilen hayata geçirilmeli." talebinde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdüğünü ve ateşkesi ihlal ettiğini belirten Ramanlı, "Ara buluculuk yapan ülkeler ise bu ihlallere kaşı sessiz kalarak tarihi bir sorumsuzluk sergilemiştir. Aynı ülkeler şimdi Hamas'ı müzakerelerde taviz vermeye zorlamakta, Filistin halkının direniş hattını yok saymaktadır. Direniş güçlerinin silahsızlandırılması kabul edilemez." dedi.