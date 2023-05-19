HÜDA PAR, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na parti programı gönderdi

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir, beraberindeki heyetle birlikte CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na parti programını kargo aracılığıyla hediye etti.

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Merkezi tarafından son dönemlerde parti programına karşı söylemlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti programı gönderildi. Parti programına karşı algı yapılmaya devam edildiğini belirten HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir, Kılıçdaroğlu'na bir adet parti programı, ücretsiz Türkçe dersi ve siyasi ahlak dersi başvuru formu gönderdiklerini söyledi. İmir, "Son dönemlerde parti programımız üzerinden belli bazı tartışmalar yürütülmekteydi. Hazırladığımız zarfı CHP Genel Merkezi'ne göndermek üzere PTT'nin önüne geldik. Hazırladığımız zarfın içerisinde bir adet parti programı bulunmaktadır. Öncelikle herkesin bilmesi gereken bir husus vardır. Parti programımız Türkçe yazılmış olup çok anlaşılır bir dille yazılmıştır. Partimizin programının ruhu 'Önce insan, öncelik adalet' düsturu ile yazılmış bir parti programıdır. Toplumsal birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirecek bir dille yazılmıştır. Sorunlara köklü çözümler bulmak üzere yazılmış bir programdır. Okuyan herkesin rahat bir şekilde anlayabileceği bir programdır" dedi.

"Gözlemlediğim kadarıyla Kılıçdaroğlu okuduğunu anlama konusunda zorlanıyor"

Konuşmanın devamında İmir, "Malumunuz Türkçe yazılmış bu programımızı henüz tam anlamıyla anlamayan siyasetçi ve gazeteciler bulunmaktadır. Bunların başında da Kılıçdaroğlu gelmektedir. Bugün bizi bu zarfı gönderme ihtiyacı hissettiren de bu durumdur. Bu nedenle bizler bugün bu zarfı kendisine gönderiyoruz. Ayrıca zarfımız içerisinde bir başvuru formu bulunmaktadır. Bu başvuru formu da okuduğunu anlamayan kişilere yönelik ücretsiz Türkçe öğrenme kursu başvuru formudur. Kısa bir süre önce genel başkanımız şöyle bir çağrıda bulundu: 'Parti programlarında bulunan ifadeleri anlamada ve kavramakta zorluk çekenlere ücretsiz Türkçe kursu açacağını ve okuduğunu bile bile çarpıtarak algı yapanlara karşı da siyasi ahlak dersi vereceğiz' demişti. Biz de Genel Başkanımızın bu ifadesini bir talimat olarak kabul ederek böyle bir çalışma başlattık. Gözlemlediğim kadarıyla Kılıçdaroğlu okuduğunu anlama konusunda zorlandığını, bu kursumuza bir kursiyer olarak hak kazandığını ve bu anlamda da onu tebrik ettiğimizi beyan ediyoruz. 28 Mayıs'tan sonra bu açılacak kursumuza Kılıçdaroğlu'na gönderdiğimiz başvuru formunu doldurup ve seviyesini de yazarak ilgili seviyeye uygun kursa kendisini alacağız. Ama kendisinden bir ricamız var kursa gelmeden önce derslerine iyi çalışmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

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