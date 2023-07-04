HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, TÜGVA Batman Şubesini Ziyaret Etti

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Batman Şubesini ziyaret etti ve gençlerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında Ramanlı'ya projelerle ilgili bilgi verildi ve gençlerin sunumları yapıldı. Ramanlı, gençlerin yarışmalara katılımının desteklenmesi gerektiğini belirtti.