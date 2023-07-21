HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı Kentte Ziyaretlerde Bulundu

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Batman'da çeşitli kurumları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın ile bir araya gelen Ramanlı daha sonra Ticaret İl Müdürlüğü, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, İl Defterdarlığı, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ramanlı, ziyaretlerde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı, şehrin sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.