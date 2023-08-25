HSK, yeni kurulan hakimliklerin yargı çevrelerini belirledi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine, yeni kurulan hakimliklerle mahkemelerin yargı çevrelerini tespit etti. Keşan İnfaz Hakimliği'nin yargı çevresi Keşan Ağır Ceza Mahkemesi, Küçükçekmece İnfaz Hakimliği'nin yargı çevresi Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi, Soma İnfaz Hakimliği'nin yargı çevresi Soma Ağır Ceza Mahkemesi, Tatvan İnfaz Hakimliği'nin yargı çevresi ise Tatvan Ağır Ceza Mahkemesi olarak belirlendi. Tatvan Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresi Tatvan, Ahlat, Adilcevaz ve Hizan ilçeleri oldu. Küçükçekmece İş Mahkemelerinin yargı çevresinde ise Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar yer aldı.