HSK, Yargıtay üyeliğine 4 yeni isim seçti
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yapılan seçim sonucunda, Yargıtay üyeliğine İhsan Kamil Akçadırcı, Hasan Yılmaz, İsmail Uçar ve Ahmet Akça seçildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulunca Yargıtay üyeliğine 4 yeni ismin seçilmesine ilişkin HSK Genel Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan HSK Genel Kurulu kararınca, Yargıtay üyeliğine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hasan Yılmaz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça seçildi. - ANKARA