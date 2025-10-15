HSK Üyeliği İçin 31 Hukukçu Başvurdu

Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) avukat ve öğretim üyeleri arasından seçilecek bir üyelik için TBMM Başkanlığına 31 kişi başvuru yaptı.

Anayasa ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince TBMM tarafından nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından HSK'ye seçilecek bir üye için başvuru süreci 10 Ekim Cuma günü sona erdi.

HSK üyeliği için avukatlar ve öğretim üyeleri arasından 31 hukukçu başvuru gerçekleştirdi.

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, yarın HSK'de boşalacak bir üyelik için aday seçimlerinin yapılması amacıyla toplanacak.

Karma Komisyonun, Alt Komisyon kurulmasına karar vermesi öngörülüyor. Alt Komisyon, başvuru yapanların evraklarını inceleyecek, raporunu Karma Komisyona sunacak. Karma Komisyon, 23 Ekim Perşembe günü toplanarak Alt Komisyon raporunu görüşecek.

Seçim süreci

Karma Komisyon bir üyelik için üç adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranacak. Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde, her bir üyelik için en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile aday belirleme işlemi tamamlanacak.

TBMM Genel Kurulu da Karma Komisyon tarafından bildirilecek 3 aday arasından aynı usulle kasım ayında HSK'ye bir üye seçecek.