Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) Hakim ve Cumhuriyet Savcılarını ilgilendiren 2023 Ağustos dönemi terfi çalışmaları tamamlandı. 123 Hakim ve Cumhuriyet Savcısı 1. sınıfa terfi etti.

HSK'da 123 Hakim ve Cumhuriyet Savcısı terfi etti

Hakimler Ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) Hakim ve Cumhuriyet Savcılarını ilgilendiren 2023 Ağustos dönemi terfi çalışmaları tamamlanırken, 123 Hakim ve Cumhuriyet Savcısı 1. sınıfa terfi etti.

Hakimler Ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) Hakim ve Cumhuriyet Savcılarını ilgilendiren 2023 Ağustos dönemi terfi çalışmaları tamamlandı. Kurulun X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, 3 bin 212 Hakim ve Cumhuriyet Savcısını ilgilendiren 2023 Ağustos dönemi terfi çalışmasını tamamlamıştır. 119 Hakim ve Cumhuriyet Savcımız 1. sınıfa ayrılmış, 123 Hakim ve Cumhuriyet Savcımız 1. Sınıf olmuştur. Terfi eden meslektaşlarımızı kutlar, başarılar dileriz." - ANKARA