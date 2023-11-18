Hrant Dink'in Arkadaşlarından Tahliye Kararına Tepki

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ADEM KARABAYIR

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliyesinin ardından "Hrant'ın Arkadaşları", cinayetin gerçekleştiği İstanbul'daki Sebat Apartmanı önünde açıklama yaptı. Bülent Aydın, "Biz bu karanlık cinayetin arkasındaki kötülük ortaya çıkarılana kadar, bu alçak cinayete karışan herkes yargılanana kadar ve bu kötülükle yüzleşme sağlanana kadar bu davanın peşini bırakmayacağız" dedi.

İstanbul'un Şişli ilçesindeki Sebat Apartmanı önünde uğradığı silahlı suikast sonucu 19 Ocak 2007'de öldürülen Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliye edilmesine karşı tepkiler sürüyor. "Hrant'ın Arkadaşları" grubunun çağrısıyla da bugün Sebat Apartmanı önünde açıklama düzenlenerek Dink'in vurulduğu yere karanfiller bırakıldı. Anmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Agos gazetesi çalışanları, çok sayıda kurum, kuruluş, sendika ve dernek temsilcisi de katıldı.

Hrant'ın Arkadaşları adına açıklamayı Bülent Aydın yaptı. Dink'in öldürüldüğü tarih olan 19 Ocak dışında iki kez Sebat Apartmanı önünde bir araya geldiklerini belirten Aydın, şunları söyledi:

"GERÇEK SUÇLULARIN YARGILANMASINI İSTEDİK: Birincisi, cinayetten 5 yıl sonra, 19 Ocak Hrant Dink anmasına iki gün kala, o müsamere gibi mahkemenin verdiği, daha doğrusu bu ülkenin vicdan sahibi insanlarının yüzüne çarptığı kararın ardındandı. Sevgili Rakel Dink başta olmak üzere Beşiktaş'taki mahkemeden akşam vakti yürüyerek buraya geldik. Bu kararı tanımıyoruz, adalet istiyoruz dedik. 16 yıldır her 19 Ocak'ta bu meydanda sadece Hrant Dink'i, arkadaşımızı anmak için değil; buradan adalet talebini seslendirmek, yükseltmek için geldik. Bugün ikinci kez işte buradayız. Hrant Dink'in vurulup düştüğü yerdeyiz. Bugün buraya gelmemize vesile olan kötülük, uzun bir tarihsel sürecin son damlası gibidir. Biz bu dava başladığı günden itibaren gerçek suçluların yargılanmasını istedik. Bu hiçbir zaman olmadı. 3-5 tane tetikçiyle bu davayı kapatamazsınız dedik.

TETİKÇİNİN ÇIKMASI İNFİALE NEDEN OLDU: Yaşı küçük, ayarlanmış tetikçi, nitekim mahkemenin verdiği cezayı doldurdu ve çıktı. Bu bir infiale neden oldu. Bu çok doğal çünkü bunun arkasında 100 yıllık kötülük var. Bunun arkasında 16 yıldır süren hukuksuzluk var. Hrant'ın Arkadaşları, hepiniz tanıksınız. Duruşmalar, mahkemeler, geçen yıllar boyunca Hrant Dink'i bu tetikçilerin önüne atan, onu hedef gösteren, katline ferman çıkaran hiç kimse bu davada yargılanmadı. Bugün yüzümüze çarpılan kötülük bunun sonucudur. Tetikçileri örgütleyen, hazırlayan, koruyup kollayan ve onların cinayetten sonra sırtını sıvazlayan o derin kötülük ile bu duruşmalar boyunca hiç yüzleşilmedi. Bu cinayetin arkasındaki karanlığa bakılmadı. 16 yıl boyunca süren mahkemeler boyunca Hrant Dink ailesinin avukatlarının açıklamaları ve talepleri dışında o duruşma salonunda bu kinden, öfkeden bahseden olmadı. Milliyetçiliğin, ırkçılığın yol açtığı bu karanlık çukurdan bahseden olmadı. Bu cinayetle yüzleşilmediği için, bu fırsat reddedildiği için işte bugün buradayız.

KARANLIKLA YÜZLEŞMEDEN KARANLIKTAN ÇIKAMAYIZ: Sevgili Rakel Dink'in Hrant Dink Vakfı'nda sürmekte olan Azınlıklar Konferansı'nda dün yaptığı konuşmada söylediği sözler üzerine söz söylemek zor ama ben Hrant'ın Arkadaşları adına bir kez daha burada tekrarlamak istiyorum. Biz bu karanlık cinayetin arkasındaki kötülük ortaya çıkarılana kadar, bu alçak cinayete karışan herkes yargılanana kadar ve bu kötülükle yüzleşme sağlanana kadar bu davanın peşini bırakmayacağız. Biz daha ilk duruşmalardan başlayarak 'Bu dava ne zaman başlayacak' dedik. 'Öldür' diyenler yargılansın dedik. Bunu bugün de bir kez daha burada tekrarlıyoruz. Biz bitti demeden bu dava bitmez. Eğer daha cinayet davası sona ermeden tetikçiler üstelik içinde iyi hal tabiri de geçen bir kararla aramıza bırakılıyorsa 16 yıldır tekrarladığımız karanlıkla yüzleşmeden biz o karanlığın içinden çıkamayız. Vicdan ve adalet sahibi insanlar, ayağınıza sağlık; bugün de buraya geldiniz, isyanımızı, öfkemizi paylaştınız. 3 gündür de böyle yapıyorsunuz, sağ olun. Şimdi buraya, vurulup düştüğü yere, Hrant için getirdiğimiz karanfilleri bırakıyoruz. Bir kez daha söyleyelim. Biz bitti demeden bu dava bitmez."