Hrant Dink cinayeti tetikçisi Ogün Samast hakkında iddianame kabul edildi
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AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ogün Samast 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.
AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ogün Samast 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika