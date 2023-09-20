Hrant Dink cinayeti davasında bir sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ile azmettirici Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in arasında bulunduğu 11 sanığın, "Anayasayı ihlal", "FETÖ adına suç işleme" ve "İhmali davranışla kasten öldürme" suçlarından yargılandığı davada, dönemin Trabzon Terörle Mücadele (TEM) Şubesi'nde komiser yardımcısı olan Adem Sağlam'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika