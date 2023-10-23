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Horasan Belediye Başkanlığına Daştan Bingöl seçildi

Abdulkadir Aydın'ın istifası sonrası yapılan seçimde Daştan Bingöl, Horasan Belediye Başkanı olarak seçildi. AK Parti Genel Merkez ve İl Başkanı tarafından tebrik edildi.