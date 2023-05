Hopa'da 'Yeniden Başlıyoruz' forumu düzenlendi

UĞUR İSTANBULLU

Artvin Hopa'da, "Yeniden Başlıyoruz: 28 Mayıs'ta baharı getireceğiz" başlıklı forum düzenlendi. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, "Emperyalizme karşı ulusal mücadele verenler ve bu ülkeyi bize armağan edenlerin kurduğu ülkeyi daha ileri, demokrat, özgür ve kardeşçe yaşayacağımız bir ülkeye dönüştürecek miyiz, yoksa faşizmi mi benimseyeceğiz ve kabulleneceğiz? Bu saatten sonra söze değil eyleme gerek var" dedi.

28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim öncesinde Hopa'da, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar Hopa Kaymakamlığı önünde toplanarak forum düzenlediler.

"ÜLKEMİZ ÖNEMLİ BİR SINAVDAN GEÇİYOR"

SOL Parti Hopa ilçe yöneticisi şunları söyledi:

"Halkın haksızlığa uğradığı her alanda mücadele eden bir anlayışa sahibiz. Doğasına, suyuna, ormanına ve tüm yaşam alanlarına yapılan saldırılara karşı bugüne kadar mücadele ettik ve karşılıksız ve çünkü doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bu ülkenin her köşesi ayrı bir güzel ve insanları ayrı bir güzel biz ülkemizi seviyoruz. Buradan sesimizi her kesime duyurmak için sesleniyorum, Ülkemiz önemli bir sınavdan geçiyor bu seçimler halkımızın geleceğini etkilemesi çok çok önemlidir. Halka parmak sallayan, korku iklimini pekiştirenlerle mi devam edeceğiz yoksa gençler beni istediği gibi eleştirsin diyenlerle mi. Halk açlık sınırının altında geçim mücadelesi verirken saraylarda saltanat süren sarayın günlük harcamasıyla emeklinin yüzü gülmezken, yandaşları beşli çetelerle mi devam edeceğiz yoksa ben saraylarda yaşamam kul hakkı yemem ve yedirtmem diyenle mi devam edeceğiz. Bizim tarafımız net. Cehennemin kapılarını kapatacağız."

"EVLATLARIM NEREDESİNİZ, GELİN SANDIKLARA SAHİP ÇIKIN"

Söz alan Hopalı bir vatandaş şunları söyledi:

"Ben sizi böyle beklemiyordum daha kalabalık bekliyordum. Neredesiniz hani neredesiniz çocuklarımız için neredesiniz, torunlarımız için neredesiniz. Biz güçlüyüz, güçlüyüz diyorduk ama ağlamam geliyor böyle bir şey bilmiyorum ben. 78 yaşındayım ben arkadaşlar, evlatlarım benim, ben böyle bir şey bilmiyorum biz gidip oyumuzu kullanabiliyorduk şimdi nedir böyle sandıklarımıza neden sahip çıkmıyoruz, neredesiniz arkadaşlar, evlatlar neredesiniz artık gelin ve sandıklara sahip çıkın çocuklarımız ve torunlarımız için başkada bir söylemiyorum ayaklanın artık ve sahip çıkın sandıklara."

"GENÇLER AYAĞA KALKIN, ÖLÜ TOPRAĞI ATIN ÜSTÜNÜZDEN"

CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir şunları söyledi:

"Bu meydanda ÇAYKUR'un özelleştirmesine karşı çıkan, çayda kotaya, kontenjana son diyen çay emekçileri var. Biz bu vatanı sokakta bulmadık, bugün on milyon düzensiz göçmeni içimize sokan zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Kadınlara eşya gibi bakıp ve onları sahiplendirebileceğini söyleyenlere kadınlarımızı domuz bağıyla katledenleri küçük çocuklara, evlatlarımıza göz koyanlara vatanımızı bırakmayacağız. Hatırlayın birileri dalga geçercesine gülerken o vakur duruşunu hiçbir zaman bozmadı," İstanbul'u alacağız dedi, Anakarayı alacağız dedi, Adana'yı, Mersin'i, Antalya'yı alacağız dedi ve Türkiye'yi alacağız dedi. Geliyor gelmekte olan dedi ve kul hakkı yiyenlere, haram lokma yiyenlere, beşli çetelere korksunlar ben Kemal geliyorum" dedi. İyi ki varsın Kemal Kılıçdaroğlu, umudun adısın Kemal Kılıçdaroğlu yolun açık olsun Kemal Kılıçdaroğlu. Gençler ayağa kalkın ölü toprağı atın üstünüzden, vatanını seven sandığa gelsin. "Saraylar saltanatlar çöker kan susar bir gün, Zülüm biter menekşelerde açılır üstümüzde ve leylaklarda güler. Bugünden geriye bir yarına gidenler bir de yarınlar için direnenler kalır" Sonuna kadar mücadele edeceğiz, mutlaka ama mutlaka biz kazanacağız ve her şey çok güzel olacak mutlu ve huzurlu Türkiye'de buluşmak dileğiyle hoşça kal Hopa"

"KAZANMA AZMİMİZDE VE HEYECANIMIZDA BİR AZALMA OLMADI"

Türkiye İşçi Partisi Artvin İl Başkanı Timur Şimşek ise şunları söyledi:

"Kazanma azmimizde ve heyecanımızda bir azalma ve irademizde bir yılgınlık olmadı. Dün nasıl eminsek bugün de öyleyiz ve biz kazandık ve yine kazanacağız. Yüz yıl önce emperyalizme ve saltanatına karşı nasıl kazandıysak bugün de sülale devrini, tek adam faşizmini sandığa gömeceğiz. Türkiye İşçi Partisi olarak emekçilerimizin ve yoksullarımızın alın teriyle yaşayanların haysiyeti ve emeğine, özgürlüğüne ve haklarına sahip çıkan aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Biz Hopa halkı olarak seçim öncesi sokaklarda meydanlarda işyerlerinde okullarda seçim sonrasında ise sandıklara sahip çıkacağız. Son oy sandığa atılana kadar, son oy sayılana kadar, tutanaklara geçene kadar oyumuza, ülkemize ve geleceğimize sahip çıkacağız. Biz kazandık ve yine biz kazanacağız ve sülale dönemini hep birlikte yıkacağız."

"BİZLER DİRENMEYİ DENİZLERDEN, MAHİRLERDEN, MUSTAFA KEMAL'DEN ÖĞRENDİK"

Hopalı Necati Şimşek şunları söyledi:

"İktidarın yani tek adam rejiminin başımıza getireceğimiz ve üniversitelerimizde istediği gibi tek gecede kayyum atayacak ya da güvenine inandığımız aydınlık insanların yüzü Kemal Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vereceğiz. Biz gençleriz ve bu meydanda Metin Lokumcu'yu katleden Metin Lokumcu'nun öğrencileri, Kazım Koyuncu şarkılarıyız. Bizler onlardan öğrendik mücadele etmeyi, 6 Mayıs'ta; Denizlerden, Kızıldere'de Mahirlerden, 1919 da çıkan bağımsızlığı için mücadele eden Mustafa Kemallerden öğrendik mücadele etmeyi. Bütün arkadaşlarımı bu süreçte Hopa'da, Borçka'da, Arhavi'de, Artvin'in tüm ilçelerinde girilmedik ev, girilmedik sokak bırakmayacağıma bende arkadaşlarımın huzurunda söz veriyorum. Kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz."

Hopalı bir başka vatandaş, "İşçi parti sininde söylediği gibi 'Lale devri nasıl bittiyse, sülale devride öyle bitecek' umutlar dimdik ayakta herkes müşteri olsun oyuna sahip çıksın, umut dimdik ayakta" dedi.

"GÜNEŞ DOĞUDAN DOĞAR DEDİK VE RİZE'DE BİRİLERİNİN KALESİNE GOL ATTIK"

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ise şunları söyledi:

"Emperyalizme karşı ulusal mücadele verenler ve bu ülkeyi bize armağan edenlerin kurduğu ülkeyi daha ileri demokrat, özgür ve kardeşçe yaşayacağımız bir ülkeye dönüştürecek miyiz yoksa Faşizmimi benimseyeceğiz ve kabulleneceğiz. Bu saatten sonra söze değil eyleme gerek var hepimizin ev ev bir eksiltilip üç artırmaya ve o artı biri de nasıl artırmayı hepimiz düşünmemiz lazım. Ben davet ettikleri zaman geldim çok onur duydum ve bir evladınız olarak görüyorum kendimi, kırk altı yıl sonra biz güneş doğudan doğar dedik ve Rize'de birilerinin kalesine gol attık."

