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Hollanda Savunma Bakanı, Avrupalı Müttefiklere Savunma Yatırımlarını Artırma Çağrısı Yaptı

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Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Avrupalı müttefiklerine Rusya ve diğer tehditlere karşı etkili bir caydırıcılık sağlamak için savunma yatırımlarını artırma çağrısında bulundu. Avrupa ülkelerinin caydırıcılık konusunda yeniden harekete geçmesini isteyen Ollongren, silah ve mühimmat üretimini hızlandırmaları gerektiğini belirtti.

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Avrupalı müttefiklerine Rusya ve diğer tehditlere karşı etkili bir caydırıcılık sağlamak için savunma yatırımlarını artırma çağrısında bulundu.

Berlin Güvenlik Konferansı'nda konuşan Ollongren, "Avrupa olarak silah ve mühimmat üretimini hızlandırmalıyız." dedi.

Avrupa ülkelerinin caydırıcılık konusunda yeniden harekete geçmesini isteyen Ollongren, "Bu konuda uzun vadeli bir bakış açısına sahip olmalıyız. Bu da savunmaya yönelik yapısal yatırımlar yapmak, silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmek anlamına geliyor. Çünkü AB sert güce sahip olmadan yumuşak güç olamaz." diye konuştu.

Avrupa ülkelerinin savaşları önlemek istiyorlarsa "savaşa uygun" hale gelmeleri gerektiğini savunan Ollongren, "Bunun için stoklarımızı, mühimmatımızı, yakıtımızı, teçhizatımızı yenilememiz, Avrupa savunma sanayinin üretim kapasitesini arttırmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Ollongren, konferans çerçevesinde Alman mevkidaşı Boris Pistorius ile savunma alanında ikili ilişkiler ve uluslararası güvenlik konularını görüşmek üzere bir araya geldi.

Bakanlar daha sonra iki komşu ülke arasında güvenlik ve savunma işbirliğini geliştirmeye yönelik bir anlaşma imzaladı.

Kaynak: AA / Politika

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