Hollanda'nın ilk kadın başbakan adayı göçle mücadeleyi öncelikli hedef olarak belirledi

Hollanda'nın ilk kadın başbakanı olmak isteyen Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, göçle mücadeleyi öncelikli hedef olarak belirlediğini açıkladı. Yeşilgöz, sığınmacı, işçi ve öğrenci göçünü sınırlamak için AB direktifleri kapsamında tüm kısıtlamaları uygulamak istiyor. Ayrıca, kira artışını engellemek ve zorunlu askerliği yeniden gündeme almak da vaatleri arasında yer alıyor.

Yusuf Özkan / Lahey

Hollanda’nın ilk kadın başbakanı olmak isteyen Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, önceliğini “göçle mücadele” olarak belirledi.

Yeşilgöz, sığınmacı, işçi ve öğrenci göçünü sınırlamak için AB direktifleri kapsamında mümkün olan tüm kısıtlamaları uygulamak istiyor.

Kira artışını engellemek ve zorunlu askerliği yeniden gündeme almak da Yeşilgöz’ün vaatleri arasında.

Hollanda’nın en büyük siyasi partisi olan, iktidar ortağı Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), 23 Kasım’da yapılacak erken genel seçime, Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz’ün liderliğinde katılacak.

Yeşilgöz, Cuma günü liberal sağ eğilimli partisinin taslak seçim programını açıkladı.

“Yer açın, Sınırları Belirleyin” başlıklı programa göre Yeşilgöz ve partisinin önceliği, göçle mücadele olacak.

Hollanda’nın ilk kadın başbakanı olmak isteyen sığınmacı kökenli Yeşilgöz, ülkeye sığınmacı, işçi ve öğrenci göçünü büyük ölçüde sınırlamak istiyor.

Çatışma bölgelerinden gelenlere geçici sığınma hakkı verilmesi ve savaş bitince geri gönderilmesini savunan VVD, mültecilerin aile birleşiminin de zorlaştırılmasını istiyor.

Yeşilgöz’ün partisinin bu konudaki ısrarı nedeniyle 4 partili koalisyon hükümeti düşmüştü.

Yeşilgöz, VVD’li Sığınma ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Eric Van der Burg tarafından hazırlanan, belediyelerin zorunlu olarak yeni mülteci kabul merkezleri açmasına ilişkin yasa tasarısını da rafa kaldıracak.

Yeşilgöz, siyasette olmasının nedeninin "özgürlük" olduğunu belirterek, özgürce yaşamak için mülteci ve göçmen işçiler konusunda sınırlar konulması gerektiğini savundu.

Seçim programında, Hollanda’ya daha az yabancı öğrenci kabul edilmesi ve göçmen işçiler için daha katı kurallar uygulanması da öngörülüyor.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Yeşilgöz, seçimleri kazanması halinde, sığınmacı ve işçi göçü konusunda AB direktifleri dahilinde mümkün olan tüm kısıtlamaları içeren bir yol izleyeceği mesajını verdi.

VVD lideri Yeşilgöz, "toplumdaki oksijenin kaybolduğunu, kuralların Hollanda halkını boğduğunu” belirtti ve yeniden bir "Nefes alma alanı" yaratmak istediklerini söyledi.

Yeşilgöz, "Bu, insanlara kendi hayatlarını düzenleme, insana yakışır bir şekilde yaşayabilme ve sokaklarda güvenli bir şekilde yürüyebilme özgürlüğünün verilmesi gerektiği anlamına geliyor" diye konuştu.

'Zorunlu askerlik'

Yeşilgöz’ün açıkladığı taslak programda, “İsveç modeline” benzer bir zorunlu askerlik uygulamasının yeniden hayata geçirilmesine de yer verildi.

Hollanda'da zorunlu askerlik, kâğıt üzerinde var olsa da, 1 Mayıs 1997'den bu yana fiilen uygulanmıyor.

VVD’nin planına göre, orduyu güçlendirmek için İsveç’te olduğu gibi, 18 yaşını dolduran tüm gençlere askerlik yapmak isteyip istemedikleri sorulacak.

Buna olumlu yanıt veren ve askerlik hizmetine uygun olan gençler bir yıl süreyle silah altına alınacak.

Yeşilgöz’ün diğer vaatleri arasında da şunlar var:

VVD’nin seçim programı 23 Eylül’deki parti kongresinde üyelerin onayına sunulduktan sonra resmileşecek.