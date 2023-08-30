Hollanda'nın Erbil Başkonsolosu: Peşmerge birleşmezse uluslararası desteği kaybeder

Hollanda'nın Erbil Başkonsolosu Jaco Beerends, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) siyasi partilere ait Peşmerge güçlerinin birleştirilmesi sürecinde başarısız olması halinde uluslararası desteği kaybedeceği uyarısında bulundu.

Hollanda'nın Erbil Başkonsolosu Beerends, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) kontrolündeki Peşmerge birliklerinin tek çatı altında toplanması projesine ilişkin Erbil merkezli Rudaw TV'ye açıklamada bulundu.

KDP ve KYB arasında büyük güvensizlik olduğunu belirten Beerends, Peşmerge güçlerinin birleşme sürecinin doğru yönde ilerlemediğini ve değişim gerçekleşmezse IKBY'nin uluslararası desteğini kaybedeceğini kaydetti.

Beerends, reform sürecinin çok değerli bir proje olduğunu ancak siyasi açıdan bir çıkmaz içinde bulunduğunu vurguladı.

Reform sürecinde teknik düzeyde ilerleme yaşandığını ifade eden Beerends, "Ordunun içinde gerçekten ilerleme kaydetmeye çalışan pek çok kişi var ancak yeniden birleşme projesi gerçekte gerektiği gibi ilerlemiyor." diye konuştu.

IKBY Peşmerge Bakanlığı Reform Birimi Sorumlusu Şahevan Selam, 25 Ağustos'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, reform süreciyle gelecekte vatandaşların herhangi bir partiye bağlı olmadan Peşmerge olabilmesinin amaçlandığını anlatmıştı.

Selam, "Peşmerge birliklerinin birleştirilmesi ve bu konudaki reformlar 2015'te başladı. Biz programı uygulamaya devam ediyoruz ancak koalisyon güçlerinin çekilme tehlikesi var. Onlar da IKBY'ye bu noktada baskı yapıyor ve reformların daha iyi ilerlemesini istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.