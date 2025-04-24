Hollanda Dışişleri Bakanlığı İran Büyükelçisi'ni Çağırdı

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Hollanda istihbarat teşkilatının İran hakkındaki suikast girişimi iddialarının ardından İran'ın Hollanda Büyükelçisi Hadi Farajvand'ı bakanlığa çağırdı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Hollanda istihbarat teşkilatının Avrupa'daki iki suikast girişiminin arkasında İran'ın olduğu iddialarının ardından harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Hollanda Büyükelçisi Hadi Farajvand'ı bakanlığa çağırdı.

Hollanda istihbarat teşkilatı, yayınladığı yıllık raporunda, Haziran 2024'te Hollanda'nın Haarlem kasabasında ikamet eden bir İranlıya yönelik suikast girişiminin ardından iki kişinin tutuklandığını belirterek, şüphelilerden birinin Kasım 2023'te İspanya'nın başkenti Madrid'de İran'a yönelik eleştirileriyle bilinen İspanyol siyasetçi Alejo Vidal-Quadras'a yönelik başarısız suikast girişiminin faillerinden olduğunu aktardı. Raporda, "Bu iki suikast girişimi İran'ın yıllardır kullandığı yönteme uyuyor, rejimin muhalifleri susturmak için Avrupa'daki suç şebekelerini kullanması. İstihbarata dayanarak, iki suikast girişiminden İran'ın sorumlu olması muhtemeldir" denildi.

İspanyol aşırı sağcı Vox Partisi'nin kurucularından Vidal-Quadras, suikast girişiminden kurtulduktan birkaç ay sonra İran hükümetinin, İranlı muhalif bir grupla olan bağlantıları nedeniyle kendisine suikast düzenlemek üzere kiralık katiller tuttuğuna inandığını söylemişti. - LAHEY