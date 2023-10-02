Hollanda Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Destek Verdi

Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik terör saldırısı girişimini kınayarak, Hollanda'nın Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik terör saldırısı girişimini kınayarak, Hollanda'nın Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot, dün Ankara'da gerçekleştirilen saldırı girişimiyle ilgili açıklama yaptı. Slot, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hollanda, bu korkunç eylemi şiddetle kınamakta ve Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etmektedir" dedi. Slot, saldırıda yaralanan 2 polis için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ankara'da dün 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist, bombalı saldırı girişiminde bulunmuştu. Teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlatmış, diğer terörist ise vurularak etkisiz hale getirilmişti. - AMSTERDAM