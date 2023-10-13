Hollanda Dışişleri Bakanı Gazze'deki İnsani Yardım İçin Mısır'dan Destek İstedi

Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'den Gazze'de insani yardıma izin verilmesi ve Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın açılması talebinde bulundu.

Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'den Gazze'de insani yardıma izin verilmesi ve Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın açılması talebinde bulundu.

Bruins Slot, medya mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail ve Gazze'deki durumun "çok endişe verici" olduğunu söyledi.

İsrail'in meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu ancak bunun uluslararası hukuka uygun ve orantılı olması gerektiğini vurgulayan Bruins Slot, İsrail hükümetine insani yardımın başlatılabilmesinin önemli olduğunu bildirdiklerini ifade etti.

Bruins Slot, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile görüştüğünü ve Gazze'de insani yardıma izin verilmesi ve oradan gelen mültecilerin de hesaba katılması için Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın açılması talebinde bulunduğunu dile getirdi.

Uluslararası kuruluşların da insani yardım konusunda desteklenmesinin önemli olduğunun altını çizen Bruins Slot, bölgede insani yardımın sağlanması için Birleşmiş Milletler kuruluşlarının işlerini düzgün yapabilmesi gerektiğini ve bu konuda taraflara seslendiğini kaydetti.

Bruins Slot, çatışmanın daha fazla yayılmasını önlemek için bölgedeki farklı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla temaslarını sürdürdüğünü belirterek, "Önemli olan bir diğer konu da çatışmanın daha fazla yayılmamasıdır. Yayılması durumunda bu, gerçekten felaket olur." dedi.