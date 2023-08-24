Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo sınır kapısından Türkiye'ye geçmek isteyen bir tırın soğutma bölümünde yapılan aramada paketlenmiş 202 bin 850 euroluk nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen paraya el konuldu ve soruşturma başlatıldı.

Hollanda'dan Türkiye'ye gelen tırda 200 bin euro nakit para ele geçirildi

EDİRNE - Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo sınır kapısından Türkiye'ye geçmek isteyen Türkiye plakalı ve tırın İntercoller ( sogutucu) motor bölümünde binlerce euro nakit para ele geçirildi.

Hollanda'dan çıkan ve Türkiye'ye girmek üzere Kapıkule sınır kapısının karşısında bulunan Kaptan Andrevo sınır kapısına gelen tır ve sürücüsü risk analizleri çerçevesinde X-Ray a yönlendirildi. Burada yapılan fiziki kontroller sonrasında tırın soğutma bölümünde yoğunluk görülmesi ile sökülen İntercoller (soğutucu) yapılan aramada paketlenmiş 202 bin 850 euroluk nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen paraya el konulurken Haskovo Bölge Savcılığına bağlı Svilengrad Bölge Savcılığı'nın gözetiminde soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafından bir ön duruşma başlatıldı.