Hollanda'daki oy pusulaları Köln'e gönderildi

Türkiye'de yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Hollanda'da kullanılan oyların bulunduğu pusulalar, Almanya'nın Köln kentine gönderildi. Oylar, YSK'ye teslim edilmek üzere Türk Hava Yolları'na ait uçakla Türkiye'ye götürülecek.

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Hollanda'da kullanılan oyların bulunduğu pusulalar, uçakla Türkiye'ye ulaştırılmak üzere Almanya'nın Köln kentine gönderildi.

Hollanda'da oy verme işlemi, 24 Mayıs'ta yerel saatle 22.00'de sona erdi.

Rotterdam, Amsterdam ve Deventer seçim bölgelerinde, 20-24 Mayıs'ta kullanılan oyların bulunduğu pusulalar, beyaz diplomatik torbalar içinde konsolosluklardan alınarak sandık saklama komisyonu ve siyasi parti temsilcilerinin nezaretinde kargo araçlarına konuldu.

Araçlar daha sonra Köln Havalimanı'na doğru yola çıktı.

Hollanda'da kullanılan oylar ile Almanya'nın bazı bölgelerinde kullanılan oyların yer aldığı pusulalar, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilmek üzere Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Köln'den Türkiye'ye götürülecek.

Hollanda'daki Türk vatandaşları, 5 gün süresince 3 başkonsolosluk bölgesinde oy kullanmıştı.