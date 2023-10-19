Hollanda'daki İslami kurumlar İsrail'in saldırılarını kınadı

Hollanda'daki İslami kurumlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları kınayarak ülkedeki çifte standart uygulamasını eleştirdi. Müslümanlara yönelik baskılar ve İslamofobi'nin rol oynadığı belirtilen bildiride, uluslararası toplumun müdahale etmesi çağrısı yapıldı.

Hollanda'daki İslami kurumlar İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesi başta olmak üzere, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları kınadı ve ülkedeki medyanın ve siyasetçilerin çifte standart uygulamasını eleştirdi.

Rijnmond İslami Kuruluşlar Platformunca (SPIOR) yayımlanan basın bildirisinde, ülkede 250'den fazla camiyi ve İslami kurumu temsil eden camilerin çatı kuruluşlarının, medya ve siyasetteki tek taraflı habercilik ve açıklamalardan kaygı duydukları aktarıldı.

Bildiride, Müslümanların İsrail lehine açıklamalar yapmasına yönelik her taraftan büyük baskı uygulandığı ve İslamofobi'nin bunda rol oynadığı ifade edildi.

Ülkede Filistin yanlısı gösterilerin "şiddet" ve "terörü destek" ile çerçevelendiği ifade edilen bildiride, İsrail yanlısı gösterilerin ise "üzüntü" ve "destek" içeren eylem olarak gösterildiği kaydedildi.

Bildiride, bunun çifte standart olup Müslümanlara duyulan korku ve nefretten kaynaklandığı vurgulandı.

"Uluslararası toplumu acilen müdahale etmeye ve gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz"

Hollanda İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları tarafından yayımlanan bildiride de İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını büyük şaşkınlık ve dehşet içerisinde seyrettikleri belirtildi.

Sivillere ve özellikle bir hastaneye yönelik yapılan kasıtlı saldırıların, uluslararası hukukun ve temel insani ilkelerin açık bir ihlali olduğu bildirildi.

Bildiride, "İnsan onuruna yönelik bu bariz ihlallere karşı uluslararası toplumu acilen müdahale etmeye ve gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz." denildi.

"Gazze için Acil Yardım" kampanyası başlatan Hollanda Diyanet Vakfının basın bildirisinde ise "Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine masum çocuk, kadın, yaşlı ve sivillere karşı yapılan menfur saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyor ve lanetliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 66 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1300 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil ölmüştü.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.