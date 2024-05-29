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Hollanda'da Yeni Başbakan Adayı Belli Oldu

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Hollanda'da kurulacak koalisyon hükümetinde eski İstihbarat Teşkilatı Başkanı Dick Schoof, başbakan olarak önerildi. Sağcı koalisyon partileri, başbakanlık görevi için Schoof'u önerdi.

Hollanda'da kurulacak koalisyon hükümetinde eski İstihbarat Teşkilatı Başkanı Dick Schoof, başbakan olarak önerildi.

Hollanda'da 6 ay önce yapılan genel seçimlerin ardından yeni başbakan üzerinde uzlaşı sağlandı. Sağcı koalisyon partileri, başbakanlık görevi için 67 yaşındaki eski İstihbarat Teşkilatı Başkanı Dick Schoof'u önerdi. Koalisyon liderleri aslen sol görüşlü İşçi Partisi'nden gelen ancak iç ve dış tüm tehditlerle başa çıkabilecek isim olarak görülen Schoof'tan başbakanlığı üstlenmesini istedi. Önümüzdeki günlerde hükümet kurma görevinin verilmesi beklenen Shoof, aşırı sağcı, İslam ve Avrupa Birliği (AB) karşıtı Geert Wilders'ın Özgürlük Partisi'nin (PVV) hakim olduğu, Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Pieter Omtzigt liderliğindeki Yeni Sosyal Sözleşme ve Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi'nin (BBB) yer aldığı koalisyon hükümetine liderlik edecek.

"Tüm Hollanda halkının başbakanı olacağım"

Wilders konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Dick. Dick Schoof'un harika bir geçmişi var, partizan değil ve bu nedenle partilerin üstünde, dürüst ve aynı zamanda çok sempatik" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısı gerçekleştiren Schoof ise tüm Hollanda halkının başbakanı olmayı hedeflediğini vurgulayarak, "Başbakan olarak hem siyasi alanda hem de toplumda bağların güçlendirilmesine katkıda bulunabilirim" şeklinde konuştu.

Kasım ayında yapılan seçimden birinci çıkan Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders, aşırı sağ, İslam ve Avrupa Birliği (AB) karşıtı görüşlerinden kaynaklanan rahatsızlık nedeniyle başbakanlıktan vazgeçmişti. - AMSTERDAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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