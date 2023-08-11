Hollanda'da Sosyal Demokratlar ve Yeşiller İttifakı, Frans Timmermans'ı başbakan adayı gösterdi

Hollanda'da düzenlenecek genel seçimler için Sosyal Demokratlar ve Yeşiller İttifakı, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ı başbakan adayı olarak belirledi. Timmermans, iki partinin ortak hedefleri için en uygun lider olarak görülüyor.

Hollanda'daki Sosyal Demokratlar ve Yeşiller İttifakı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ı genel seçimlerde başbakanlığa aday gösterdi.

22 Kasım'da düzenlenecek genel seçimler için ittifak kuran Sosyal Demokrat İşçi Partisi ile Yeşiller Partisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Timmermans'ın iki partinin ortak hedefleri için en ideal aday olduğuna karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Timmermans'ı mevcut toplumumuzu karakterize eden keskin farklılıklar arasında köprü kurabilecek bir lider olarak görüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Timmermans'ın hem iç hem dış politikada deneyimli bir siyasetçi olduğu belirtilen açıklamada "Bu, onu sol kanat işbirliğinin bir temsilcisi olarak son derece uygun ve güvenilir bir başbakan adayı kılıyor." denildi.

Açıklamada ayrıca Timmermans'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Birbirimize ve hükümete olan güveni yeniden tesis ederek ülkemizin karşı karşıya olduğu büyük zorluklarla yüzleşebiliriz. İklim krizi, artan eşitsizlik, başarısız bir hükümet, uluslararası güvenlik. Bunlar, halk arasında geniş bir desteğe dayanan kararlı bir yaklaşım gerektiriyor."

Sosyal Demokrat İşçi Partisi üyesi Timmermans, Hollanda'da 2007-2010 ve 2012-2014 yıllarında iki kez dışişleri bakanlığı görevini üstlendi.

AB kariyerine 2014'te başlayan Timmermans, 2019'dan bu yana Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak AB Komisyonu'nun iklim değişikliğiyle mücadele politikasını yönetiyor.

Hollanda'da koalisyon hükümeti istifa etmişti

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 7 Temmuz gecesi dört partiden oluşan koalisyon hükümetinin göçmen politikalarına ilişkin müzakerelerde anlaşmaya varamaması nedeniyle istifa ettiğini açıklamıştı.

Koalisyon hükümetindeki dört partiden üçünün lideri parti başkanlığını bırakmış, Rutte de seçimlerden sonra yeni hükümetin kurulmasıyla aktif siyaseti bırakacağını kaydetmişti.