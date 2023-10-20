Hollanda'da Memurlardan İsrail'e Karşı Çağrı

Hollanda'da bazı memurlar, hükümete, 'İsrail'i durdur ve masum sivilleri koru' çağrısında bulundu. Mektupta, hükümete, 'İsrail'i durdur ve masum sivilleri koru' çağrısı yapıldı. Hollanda hükümeti ve uluslararası toplumun İsrail'e 'koşulsuz' desteğinden endişe duyduklarını belirten mektupta imzası bulunan 267 memur, İsrail'in geçmişte sıklıkla uluslararası kuralları ihlal, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını göz ardı ettiğini kaydetti.

Hollanda'da bazı memurlar, hükümete, " İsrail'i durdur ve masum sivilleri koru" çağrısında bulundu.

Kamu yayın kuruluşu NOS'un haberine göre, bazı bakanlıkların da arasında bulunduğu çeşitli kurumlarda çalışan memurlar, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin Hollanda hükümetine ortak mektup gönderdi.

Mektupta, hükümete, " İsrail'i durdur ve masum sivilleri koru" çağrısı yapıldı.

Hollanda hükümeti ve uluslararası toplumun İsrail'e "koşulsuz" desteğinden endişe duyduklarını belirten mektupta imzası bulunan 267 memur, İsrail'in geçmişte sıklıkla uluslararası kuralları ihlal, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını göz ardı ettiğini kaydetti.

"Kaybedecek bir saniyemiz bile yok"

Memurlar mektupta, hükümetin tutumu nedeniyle "suç ortağı" haline getirildiklerine inandıklarını kaydederek, "Buna vicdanımız el vermez ve bunu istemiyoruz." ifadesine yer verdi.

İsrail tarafından uygulanan "aşırı şiddetin" derhal durdurulması gerektiğini belirten memurlar, "Kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Bir kenarda durup insani bir felaketin ortaya çıkmasını seyretmeyelim." ifadelerini kullandı.

Memurlar, İsrail'e yönelik saldırıları da kınadıklarını ancak İsrail'in buna karşılık Gazze'ye saldırısını "orantısız" ve "aşırı" olarak nitelendirdiklerini bildirdi.

Haberde, Hollanda Dışişleri Bakanlığında çalışan en az 350 memurun da diğer bir mektupta, Filistinli sivil ölümlerinin, İsraillilere kıyasla yeterince kınanmadığını belirterek, bunun, "kurumsal ırkçılığın ülkenin dış politikasını şekillendirmesinden kaynaklandığını" ifade ettiği aktarıldı.