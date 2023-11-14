Hollanda'da Filistin'e Destek Gösterisi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, İsrail ordusuna askeri malzeme desteği verdiği gerekçesiyle Hollanda hükümetine tepki gösterildi.

Havalimanının içinde başlayan ve sonrasında olumsuz hava koşullarına rağmen havalimanının önünde devam eden gösteriye katılan yüzlerce kişi, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını dile getirdi, başta Hollandalı siyasetçiler olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin İsrail'i desteklemesini eleştirdi.

"Rutte, elinde kan var", "AB, elinde kan var", "Özgür Filistin" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atan göstericiler, Filistin bayraklarını sallayarak "ateşkes" çağrısı yaptı.

"Soykırımı ve işgali durdurun"

Filistinlilerle dayanışma içinde olduğunu göstermek için gösteriye katıldığını belirten 31 yaşındaki Hollandalı Max van den Berg, AA muhabirine, "Hollanda'nın en büyük havalimanında, tüm dünyaya, savaşta acı çeken insanlarla dayanışma içinde olduğumuzu göstermek güzel. Ateşkes yapılsın, bombalama durdurulsun, adalet olmadan barış olmaz diyoruz." dedi.

İsrail'e desteği sebebiyle Hollanda hükümetini eleştirdiğini kaydeden van den Berg, "Soykırımı durdurun ve işgali durdurun." dedi.

"Hükümetimiz soykırım destekliyor"

Göstericilerden Philip Block, "Filistin'de ve Gazze'de bir soykırım oluyor ve hükümetimiz soykırımı destekliyor." diye konuştu.

Hollanda hükümetinden ateşkesi desteklemesini isteyen Block, "İsrail'e silah göndermeyi durdurun." çağrısında bulundu.

Göstericilerden 30 yaşındaki Joanna van der Hoek ise amacının ateşkesi desteklemek ve Hollanda hükümetinin İsrail'e olan desteğine tepki göstermek olduğunu dile getirerek, "Özellikle kendi hükümetimize, AB'ye ve ABD'ye 'silah göndermeyi durdurun' diyoruz." diye konuştu.

Hollanda'nın İsrail'e silah göndermesini eleştiren van der Hoek, "Biz savaş suçunu destekliyoruz. Bunun (İsrail'e silah gönderilmesi) durmasını, şiddetin durmasını istiyoruz." dedi.

Tüm dünyanın Filistinlileri izlediğini belirten van der Hoek, Gazzelilere, "Lütfen direnin. Biz sizin için mücadele ediyoruz." mesajı gönderdi.

Hollanda'daki Oxfam Novib, Uluslararası Af Örgütü, PAX ve The Rights Forum gibi insan hakları örgütleri, hükümetlerinin İsrail'e yönelik desteği ve F-35 savaş uçakları için İsrail'e parça tedarikine devam etmesi nedeniyle Hollanda hükümetine dava açacağını açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 320'yi aştı, bu kişilerin en az 4 bin 650'sini çocuklar ve 3 bin 145'ini kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 197 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.