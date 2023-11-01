Hollanda'da Devlet Sırlarını Sızdırdığı Şüphesiyle Gözaltına Alınan Kamu Çalışanları

Hollanda Savcılığı, biri Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumu (NCTV) çalışanı diğeri polis olmak üzere iki kamu çalışanının, 'devlet sırlarını sızdırdığı' şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Hollanda Savcılığı, biri Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumu (NCTV) çalışanı diğeri polis olmak üzere iki kamu çalışanının, "devlet sırlarını sızdırdığı" şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 64 yaşında bir erkek ve 35 yaşında bir kadının, 26 Ekim 2023'te devlet sırrı niteliğindeki bilgileri bulundurma ve ifşa etme şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Rotterdam'da yaşayan 64 yaşındaki erkek şüphelinin, hem NCTV hem de Hollanda polisi içerisinde Ulusal Polis Birimi'nde görev aldığı aktarılan açıklamada, Gouda şehrinde yaşayan kadının ise NCTV'nin eski çalışanı olup kısa süre önce polis teşkilatına katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, mahkeme kararıyla haklarında 14 gün gözaltı kararı bulunan ve bir dizi kısıtlama getirilen şüphelilerin sadece avukatlarıyla görüşmelerine izin verildiği vurgulandı.

Soruşturmanın güvenliği açısından bu aşamada daha fazla bilgi verilmeyeceği ifade edilen açıklamada, soruşturma kapsamında birçok yerde aramalar yapıldığı bildirildi.

Bilgileri Fas'a sızdırdığından şüpheleniliyor

AD gazetesinin "Terörle mücadele kurumunda çalışan çevirmen ve analistin devlet sırlarını Fas'a sızdırdığından şüpheleniliyor" başlıklı haberinde, söz konusu şüphelilerin Fas hükümetine bilgi aktardıklarından şüphelenildiği iddiasına yer verildi.

Haberde, NCTV'de çevirmen ve analist olarak çalışan 64 yaşındaki erkek şüphelinin, polisin Terörle Mücadele, Aşırıcılık ve Radikalleşme Departmanı'ndaki (CTER) hassas dosyalara erişimi olduğu ifade edildi.