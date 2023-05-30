Hollanda Başbakanı Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Rutte, görüşmede Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hollanda Başbakanı Rutte, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. - ANKARA
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika