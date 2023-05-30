Hollanda Başbakanı Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Rutte, görüşmede Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.