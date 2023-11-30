Hollanda Başbakanı Netanyahu'ya çağrıda bulundu

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çatışmalara verilen 'insani ara'nın en iyi şekilde kullanılması ve İsrail'e askeri konuşlanmasında itidalli davranması çağrısında bulundu.

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çatışmalara verilen "insani ara"nın en iyi şekilde kullanılması ve İsrail'e askeri konuşlanmasında itidalli davranması çağrısında bulundu.

Başbakan Rutte, X'ten yaptığı açıklamada, Netanyahu ile Gazze'deki insani durumu telefonda görüştüğünü belirtti.

Netanyahu'ya Gazze'deki durumla ilgili Hollanda'nın halen çok endişeli olduğunu ilettiğini aktaran Rutte, "Gazze'nin masum halkına yardım etmek üzere insani aralardan en iyi şekilde yararlanmak için elimizden geleni yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Rutte, yardım görevlilerinin ve yardım malzemelerinin Gazze'ye daha iyi erişimine yönelik Netanyahu'ya pratik öneriler ilettiğini ve Gazze'den hala çıkamayan Hollandalı ve diğer yabancılara da dikkati çektiğini kaydetti.

İtidal çağrısı

Hollanda'nın, İsrail'e, (Gazze'deki) askeri konuşlanmasında itidalli davranması çağrısında bulunduğunu aktaran Rutte, "Bu, orantılı ve insancıl savaş hukukuna uygun olmalıdır." ifadelerine yer verdi.

Rutte, Netanyahu ile Hamas'ın elindeki esirleri serbest bırakmasını da görüştüklerini ve aralarında Hollanda vatandaşı Ofir Engel'in de bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasını "umut verici gelişmeler" olarak nitelendirdi.