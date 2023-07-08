Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Göç Politikası Nedeniyle Hükümetin Dağıldığını Duyurdu

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, dört koalisyon ortağının göç politikası konusunda anlaşmaya varamaması yüzünden hükümetin dağıldığını duyurdu. Göç politikası konusunda farklı görüşlerin olduğunu belirten Rutte, çözüm bulunamamasının üzücü olduğunu ifade etti.

LAHEY, 8 Temmuz (Xinhua) -- Hollanda Başbakanı Mark Rutte, dört koalisyon ortağının göç politikası konusunda anlaşmaya varamaması yüzünden hükümetin dağıldığını duyurdu.

Rutte, Cuma günü Lahey'de bakanlarla yaptığı toplantı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, "Koalisyon ortaklarıyla göç politikası konusunda farklı görüşlerimiz olduğu sır değil. Bugün ne yazık ki bu farklılıklarda uzlaşmaya varmamızın imkansız olduğu sonucuna vardık" dedi.

Başbakan, "Bu karar, hepimiz için, özellikle de şahsen benim için zor bir karar. Çözümün bulunamaması üzücü" diye ekledi.

Dört partinin tümü göç konularında önlemler alınması gerektiğine inanıyor, ancak yaklaşımın ne kadar sert olacağı konusunda anlaşmazlıklar bulunuyor.

En sorunlu konuyu ise aile birleşimi oluşturuyor. Rutte'nin Özgürlük ve Demokrasi için Partisi ile Hristiyan Demokratlar Birliği partisi, aile birleşimi konusuna kısıtlama getirmenin göçmen akışını azaltmanın bir yolu olduğunu savunurken Demokrat 66 ve Hristiyan Birlik partilerinin bu konuda kırmızı çizgileri bulunuyor.

Hükümet daha sonra yaptığı açıklamada Rutte'nin tüm bakanların ve kabine üyelerinin istifa başvurularını Kral Willem-Alexander'a sunduğunu kaydetti.

Açıklamada, "Kral, görevden alınma başvurularını değerlendirdi ve Başbakan, Bakanlar ve Kabine Üyelerinden Krallığın çıkarları için ne gerekiyorsa onu yapmaya devam etmelerini istedi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kralın Cumartesi günü Rutte ile görüşüp kabinenin istifa başvurusu konusunda açıklama isteyeceği dile getirildi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre mevcut hükümetin dağılması, muhtemelen Kasım 2023'te yeni seçimlerin yapılması gerektiği anlamına geliyor.

Rutte'nin kurduğu dördüncü hükümet, geçen yıl 10 Ocak'ta göreve başlamıştı.