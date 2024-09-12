Hizmet-İş Şırnak Şubesi, 12 Eylül Darbesini Kınadı

12 Eylül 1980 yılında yapılan askeri darbenin yıl dönümünde Hizmet-İş Şırnak Şube Başkanlığı tarafından yapılan darbeyi kınayan yazılı açıklama yapıldı.

Hizmet-İş Sendikası Şırnak Şube Başkanı Nevzat Uysal tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün, ülkemizin tarihinde derin izler bırakan ve halkımızın hafızasında acı dolu anılarla yer eden 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde hayatlarını kaybeden ve hayatları kabusa dönüşen vatandaşlarımızı hüzünle anıyoruz. Bu karanlık günde demokrasimiz kesintiye uğramış, toplumumuzun üzerine ağır bir baskı ve korku gölgesi çökmüştür. Yüzlerce insanımız hayatını kaybetmiş, binlerce insanımız ise haksız yere gözaltına alınmış, işkence görmüş ve zulme maruz kalmıştır. Aileler dağılmış, nice umutlar söndürülmüştür. 12 Eylül, sadece siyasi tarihimizde değil, toplumsal hafızamızda da derin yaralar açmıştır. O günlerde kaybedilen her bir insanın acısını hala yüreğimizde hissediyoruz. Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Şırnak'ta da bu süreç, derin acılara ve kayıplara sebep olmuştur. Şırnak halkı, her türlü zorluğa ve baskıya rağmen dayanışma ruhunu kaybetmemiş, zor günleri omuz omuza aşarak geleceğe umutla bakmayı başarmıştır. Geçmişte yaşanan bu acılar, bugün bizlere daha güçlü bir birliktelik ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Hizmet-İş Sendikası Şırnak Şubesi olarak, halkımızın demokrasiye ve adalete olan inancını hep diri tutacağız. Emekçiler olarak, bu topraklarda daha adil ve eşit bir gelecek için mücadelemizi sürdürmekten asla vazgeçmeyeceğiz. 12 Eylül'ün bıraktığı ağır mirası unutmadan, her bir kaybı saygıyla anıyor ve onların anısını yaşatmaya devam ediyoruz. Geçmişten aldığımız derslerle, demokrasinin ve özgürlüğün kıymetini daha iyi anlıyor ve geleceğe daha umutla bakıyoruz.

Bugün, 12 Eylül'ü anarken, o gün yaşananları unutmamamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, böylesi acıların bir daha yaşanmaması için hepimizin üzerine düşen sorumluluğu alması gerektiğine inanıyoruz. 12 Eylül'de hayatını kaybeden tüm insanlarımızı rahmetle anıyor, bu acı dolu sürecin bir daha tekrarlanmaması için toplum olarak hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğimizi vurguluyorum" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK