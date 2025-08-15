Hizbullah Lideri Naim Kasım'dan Sert Açıklamalar: 'Silahlarımızı Teslim Etmeyeceğiz'

Hizbullah lideri Naim Kasım, "Direniş, saldırganlık devam ettiği, işgal sürdüğü sürece silahlarını teslim etmeyecek" dedi. Lübnan hükümetin seslenen Kasım, "Saldırganlığı durdurun ve İsrail'i Lübnan'dan çıkarın" ifadesini kullandı.

Hizbullah lideri Naim Kasım, örgüte yapılan silahsızlanma çağrılarına ilişkin konuştu. Kasım, Lübnan hükümetinin ülkeye yönelik saldırılar sırasında Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına ilişkin planının "direnişçilerin ve ailelerinin öldürülmesini, topraklarından çıkarılmasını kolaylaştırdığını" söyledi. Lübnan hükümetinin İsrail projesine hizmet ettiğini belirten Kasım, " Hükümet, iç savaşa ve iç çatışmaya yol açsa bile direnişi (Hizbullah'ı) sona erdirmek için ABD-İsrail emrini uyguluyor. Direniş, saldırganlık devam ettiği, (İsrail) işgal sürdüğü sürece silahlarını teslim etmeyecek ve gerekirse, bedeli ne olursa olsun, İsrail-Amerikan projesine karşı Kerbela benzeri bir savaş vermeye hazırız" dedi. Kasım, devam eden krizin iç çatışmaya yol açması halinde sorumlunun hükümet olduğunu da sözlerine ekledi. Silahsızlanmaya karşı sokak protestolarının artabileceğini ve hatta Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği'ne kadar uzanabileceği konusunda uyarıda bulunan Kasım, Lübnan hükümetine seslenerek, "Saldırganlığı durdurun ve İsrail'i Lübnan'dan çıkarın" ifadelerini kullandı.

İsrail, Lübnan'da saldırmıştı

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılardan bir gün sonra 8 Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmıştı, 4 bin fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi de yaralanmıştı. İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında geçtiğimiz Kasım ayında ateşkes sağlanmıştı. Ancak İsrail ordusu, Güney Lübnan'da neredeyse her gün saldırılar gerçekleştiriyor ve Hizbullah'a ait hedefleri vuruyor. Ateşkes kapsamında İsrail'in 26 Ocak'a kadar Güney Lübnan'dan tamamen çekilmesi gerekiyordu, ancak İsrail'in bu karara uymaması üzerine bu süre 18 Şubat'a uzatılmıştı. İsrail, şu anda 5 sınır karakolunda askeri varlığını sürdürüyor.

Hizbullah'ın silahsızlandırılması

Lübnan hükümeti ise Kasım ayındaki ateşkesten bu yana Hizbullah'ın silahsızlandırılması için baskıyla karşı karşıya. Hükümet, geçtiğimiz hafta Hizbullah'ın yıl sonuna kadar silahsızlandırılmasına ve İsrail ile ateşkes sağlanmasına ilişkin bir planı onaylamıştı. - BEYRUT