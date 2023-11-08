Hizbullah İsrail'in Gazze'deki saldırılarının bölgede savaş riskini artırabileceğini söyledi

Hizbullah'ın ikinci lideri Şeyh Naim Kasım, İsrail'in Gazze'de sivilleri öldürmesinin Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir savaş riski barındırdığını ve İsrail'le olası bir savaşın bedelini ödemeye hazır olduklarını söyledi.

Lübnan’daki Hizbullah’ın iki numaralı ismi olan Şeyh Naim Kasım, İsrail'in Gazze'de sivilleri öldürmesinin Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir savaş riski barındırdığını, İsrail’le olası bir savaşın bedelini ödemeye hazır olduklarını söyledi.

Şeyh Naim Kasım BBC'ye yaptığı açıklamada "bölgede çok ciddi ve çok tehlikeli gelişmeler yaşanabileceğini ve bunun yansımalarını kimsenin durduramayacağını" söyledi.

BBC’den Orla Guerin’e konuşan Kasım, Hamas’ın 7 Ekim saldırısını bir "direniş operasyonu" olarak değerlendirdi ve işgalin sonucu olduğunu kaydetti.

Kasım, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının şiddetlenmesi halinde savaşın bölgeye yayılma riski olduğunu savundu.

Guerin’in “Bu tehdit ne kadar yakın?” sorusuna Kasım, “Bu tehlike çok gerçek. İsrail’in bu şekilde kadın ve çocukları öldürmeye devam etmesinin bölgeyi tehlike altına sokmaması olası mı?” yanıtını verdi.

Kasım, çatışmanın bölgeye yayılması durumunda bunun sonuçlarını kimsenin durduramayacağını da söyledi.

Kasım, Hizbullah içinde Hasan Nasrallah’tan sonra gelen isim.

Nasrallah geçen hafta Cuma günü yaptığı konuşmada, İsrail’i topyekun bir savaşla tehdit etmedi.

Sonrasında Pazar günü İsrail’in Lübnan’a yönelik düzenlediği saldırıda vurulan araçta, bir kadın ve üç çocuğun öldürülmesi sonrası Hizbullah bu krizde ilk kez Grad füzesi kullandı. Bu karşı saldırıda bir İsrailli öldürüldü.

İsrail’in yaptığı saldırılarda şu ana dek 60 Hizbullah militanı öldürüldü. Hizbullah “tüm seçeneklerin masada” olduğunu açıklarken şu ana dek sınırları içinden İsrail'le çatışmayı sürdürüyor.

Lübnan’da olası bir savaşa hiç destek olmadığı hatırlatıldığında, Kasım şu yanıtı verdi:

“Lübnan halkının savaştan korkmak hakkıdır. Bu normaldir. Savaşı kim sever? Ama bu savaşı kim başlattı, biz mi, İsrail mi? Mühim olan İsrail’in Gazze’ye saldırıyı başlatmış olmasıdır.”

İsrail’i Gazze’ye “alçakça” saldırı başlatmakla suçlayan Kasım, 7 Ekim saldırısının hatırlatılması üzerine bu saldırının “kaçınılmaz” olduğunu öne sürdü.

Kasım, Hamas saldırısının kamuoyu tepkisine yol açtığı yorumunu da kabul etmedi ve “Filistin halkını seferber ettiğini” ve davalarına “sarılmaları” sonucu doğurduğunu söyledi.

Hizbullah’ın iki numaralı lideri, İran’ın “desteğini ve maddi yardımını” aldıklarını kabul etti ancak emirleri Tahran’ın verdiği iddiasını reddetti.

Kasım, 7 Ekim saldırısında sivillerin İsrail askerlerinin çapraz ateşinde öldürüldüğü yönündeki temelsiz iddiayı da dile getirdi. BBC muhabiri Guerin’in, Hamas militanlarının vücut kamerası görüntülerini hatırlatması üzerine de “Neden İsrail’in Gazze’de yaptıklarına bakmıyoruz? Sivilleri öldürüyorlar ve evleri yıkıyorlar” dedi.

ABD, İngiltere ve Arap Ligi, Hizbullah’ı "terör örgütü" olarak tanımlıyor. Hizbullah, Lübnan’daki en büyük siyasi ve askeri güç konumunda yer alıyor. Ancak örgüt, 2020’de Beyrut’ta yaşanan büyük liman patlaması sonrası siyasi güç kaybetti.

Benzer şekilde Lübnan'ın ekonomik çöküşü, Hizbullah da dahil liderlerin kamuoyunda itibarsızlaşmasına neden oldu.

Hizbullah’ın 60 bin savaşçısı ve 150 bin kısa ve uzun menzilli füzesi bulunuyor.