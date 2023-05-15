Hisarcıklıoğlu: 'Milletimiz iradesini sandıkta göstermiştir'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk milletinin iradesini, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarında gösterdiğini dile getirdi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir defa daha ortaya koymuştur. Yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirilen genel seçimlerde milletimiz iradesini sandıkta göstermiştir. Milletimizin teveccühü ile Meclis'e seçilen milletvekillerimize başarılar ve hayırlı hizmetler diliyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun da aynı olgunluk ve suhuletle tamamlanarak milli iradenin tecelli edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA