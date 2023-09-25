Hisarcık AK Parti'ye katılımlar sürüyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde CHP ve Yeniden Refah Partisinden AK Partiye katılanlar için rozet takma töreni düzenlendi.

Ak Parti İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı sonrasında AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Hisarcık AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çümen'in katıldığı rozet takma töreninde CHP eski İlçe Başkanı İsmail Kurt ve Yeniden Refah Partisi eski Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Özkan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye AK Partiye katılımlarından dolayı parti rozeti takıldı.

Göreve geldikleri 6 aydan bu yana partiye kazandırdıkları üye sayısının yeni katılımlarla birlikte 82'ye ulaştığını söyleyen AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ahmet Çümen," En son Cumhuriyet Halk Partisi Hisarcık İlçe Başkanı İsmail Kurt ve Yeniden Refah Partisi eski Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Özkan olmak üzere 7 kişi partimize katıldı. Bu katılımlar partimizin gücümüze güç katacaktır. Partimizde herkesin yeri var ve herkesi AK Parti'ye katılmaya davet ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA