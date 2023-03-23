Hisarcık AK Parti'de yeni yönetim kurulu üyeleri belli oldu

Ak Parti Hisarcık İlçe Başkanlığı görevine atanan Ahmet Çümen'in yeni yönetim kurulu üyeleri belli oldu.

Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının değerlendirmeleri sonucunda AK Parti Hisarcık İlçe Başkanlığına atanan Ahmet Cümen, gerçekleşen atamanın ardından mazbatasını Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'den almıştı.

AK Parti yeni İlçe Yönetim Kurulunun Genel Merkez MKYK ve Genel Başkan Yardımcısı tarafından onaylandığını söyleyen Hisarcık AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Cümen," Genel Merkezimizin şahsıma layık gördükleri bu görevi partili arkadaşlarımla birlikte en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. 2023 Türkiye Yüzyılı yolunda AK Partimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ilçemiz için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız" dedi.

AK Parti Hisarcık ilçe yönetim kurulu üyeleri Abdullah Akbulut, Feridun Akarsu, Hüseyin Varol, Mehmet Ali Kaya, Ayşe Uludoğan, İbrahim Altun, Betül Yurduseven, Engin Çağlar, Veli Işık, Bekir Helvacı, Ahmet Öz, Fatih Tekin, Yunus Akbulut ve Emre Sarıkaş' tan oluştu. - KÜTAHYA