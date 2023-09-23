Hisarcık AK Parti'de İlçe Danışma Meclisi Toplantısı

Hisarcık ilçesi AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Belediye Düğün Salonundaki toplantıya, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ahmet Çümen ve partililer katıldı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Teşkilat olarak eksiklerimizi tespit ettik"

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çümen, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilçe ortalamasında yüzde 67.84 oy oranıyla en yüksek oy oranına sahip 5 ilçe arasına girdiklerini söyledi. Çümen, "Milletvekilliği seçimlerinde ise tüm ilçelerde olduğu gibi maalesef aynı oy oranını yakalayamadık. Teşkilat olarak eksiklerimizi tespit ettik. Partimize kırgın tüm dava arkadaşlarımıza ulaşarak gönülleri almaya ve aynı davanın yılmak bilmeyen neferleri olarak çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"84 büyük proje ve yatırımı ilçemize kazandırdık"

Daha sonra söz alan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "Genişletilmiş İlçe danışma toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Göreve Geldiğimiz 2014 yılından itibaren 84 büyük proje ve yatırımı ilçemize kazandırdık. AK Belediyecilik hizmeti ile verdiğimiz bütün sözleri tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerin En büyük Mimarı olan Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Başta olmak üzere, İl Başkanımıza Milletvekillerimize, AK Partili dava arkadaşlarımıza, sonsuz minnet ve teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbimin izniyle bundan sonrada ilçemize en güzel hizmetleri yapmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

"Birlik beraberlik içerisinde olmalıyız"

Toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 22 yıllık süre zarfında tüm seçimleri kazandığına dikkat çeken Kütahya AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, "Gelecek yerel seçimlerde il merkezi ve 12 ilçe Belediye Başkanlıklarını kazanmamız için hep birlikte büyük bir şevkle çalışmalıyız. Herkes her şeyi isteyebilir, kendini bir yerlere layık görebilir, bunda sıkıntı yok. Ama davamıza zarar verecek isteklerden uzak durmalı, birlik beraberlik içerisinde olmalıyız. İşi ehline bırakmakta fayda var" diye konuştu. - KÜTAHYA